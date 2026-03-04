「春季教育リーグ、ハヤテ５−１２阪神」（４日、ちゅ〜る）阪神がハヤテに快勝した。二回に先制すると、四回には木浪の適時二塁打などで一挙６点を奪った。終盤まで攻撃の手を緩めず、終わってみれば１５安打１２得点の快勝で猛虎打線を爆発させた。先発の能登は３回２安打１失点。その後は松原、岩貞、富田、椎葉、津田とつないだ。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−能登は制球を乱す場面があった。「うん。フォ