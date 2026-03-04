中国は2025年、120基以上のリモートセンシング衛星を打ち上げた。これにより、民生用の軌道上リモートセンシング衛星は640基を超え、引き続き世界2位を維持していることがこのほど、中国地理情報産業協会への取材で分かった。新華社が伝えた。これらの衛星は、光学、ハイパースペクトル、赤外線、マイクロ波といったタイプを網羅し、全天候・全時間帯での地球観測を実現している。商用リモートセンシング衛星は引き続き急速に発展