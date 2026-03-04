スペインのサンチェス首相は3月4日、米国によるイラン攻撃について演説し、スペイン政府は国際法を破壊し、武力を講じて衝突を解決するやり方に反対すると同時に、同じ過ちを繰り返すことにも反対すると述べ、「スペインの立場は『戦争は拒絶』の一語に尽きる」と断言しました。サンチェス首相は演説の中で、紛争各当事者に対して2月28日に始まった敵対行動を停止するよう求め、「この危機は我々すべての人に影響を与えている。米