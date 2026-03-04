プロスポーツやイベント運営を支えるヒトトヒトホールディングス株式会社は4日、元メジャーリーガーの松井秀喜氏（51）が「ヒトのチカラ アンバサダー」に就任したと発表した。ヒトトヒトホールディングス株式会社は、スポーツイベント等のマネジメント事業、ビルマネジメント事業、人材サポート事業の3領域を軸にした会社。代表取締役の松本哲裕氏は、星稜高校野球部出身で、松井氏のかつてのチームメートだ。松本氏は「松