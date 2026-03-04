女優・上白石萌音（28）が4日放送のTBS「世界くらべてみたら」（水曜後7・00）に出演。手術していたことを告白した。幼少期に教師をしている父の赴任先・メキシコで家族とともに生活していた上白石。“第二の故郷”に里帰りし、UFO文化を徹底調査した。街で聞き込みなどをしていると、「UFOピザ」という店名のレストランを発見。同店のマネジャーから「UFOなら上から見られるけど?」としてUFOが見られるというテラス席へと案