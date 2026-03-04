米ＡＤＰ雇用者数は６．３万人増、予想上回るも市場反応乏しい＝ＮＹ為替 ２月米ＡＤＰ雇用者数は６．３万人増と市場予想５万人増を上回った。一方、前回１月は２．２万人増から１．１万人増に下方修正された。市場は特段の反応を示していない。米株先物動向や原油動向をにらみながらの取引となっているようだ。 USD/JPY157.18EUR/USD1.1642EUR/JPY183.00