４日、北京で開かれた第１４期全人代常務委員会の第６４回委員長会議。（北京＝新華社記者／饒愛民）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）常務委員会は4日、北京の人民大会堂で第64回委員長会議を開いた。趙楽際（ちょう・らくさい）全人代常務委員会委員長が会議を主宰した。