フェンシングで5〜8日にカイロなどで予定されていたワールドカップ（W杯）の3大会が、中東情勢の緊迫化を受けて延期となったことが4日までに分かった。中東の空港が閉鎖された影響で移動できない選手がいるためで、新たな日程は未定。今後の国際大会も延期される可能性がある。（共同）