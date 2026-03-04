大塚耕平元参院議員が２日、心不全で死去した。６６歳だった。葬儀は近親者のみで執り行った。日本銀行職員を経て２００１年に初当選し、旧民進党代表や国民民主党代表代行などを歴任した。４期目途中の２４年１１月、名古屋市長選に出馬したが敗れた。