FC大阪は4日、関西国際大のMFダ・シルバ・イゴル・ヤン(21)が2027-28シーズンから加入することが内定したと発表した。同選手は滋賀県出身で、MIOびわこ滋賀U-15から立正大淞南高を経て関西国際大へ。クラブ公式サイトを通じ、「自分のプレーでファン・サポーターの皆さんを盛り上げ、チームの勝利に貢献できる選手になっていきます」と意気込みを語った。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●MFダ・シルバ・イゴル