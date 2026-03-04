リンクをコピーする

【ACL2準々決勝第1戦】(パナスタ)G大阪 1-1(前半0-1)ラチャブリFC<得点者>[G]名和田我空(84分)[ラ]ダニエル・ティン(18分)<警告>[G]岸本武流(78分)[ラ]トーサワット・リンワナサティアン(36分)主審:アレクサンダー・キング└反撃の狼煙あげる名和田我空の同点ゴール! G大阪はACL2準々決勝第1戦でラチャブリに先制許すもドロー