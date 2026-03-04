[3.4 ACL2 準々決勝第1戦 G大阪 1-1 ラチャブリ パナスタ]AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は4日に準々決勝第1戦を行った。ガンバ大阪はホームでラチャブリFC(タイ)と対戦し、1-1のドロー。前半18分に先制を許したが、後半39分に途中出場のMF名和田我空が同点ゴールを挙げた。G大阪はグループリーグでラチャブリと2度対戦し、ともに2-0で勝利した。だが、ラチャブリはファジアーノ岡山や大分トリニータでプレーしたFWグレイソン