リンクをコピーする

【ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦】(ソウル)FCソウル 0-1(前半0-1)神戸<得点者>[神]マテウス・トゥーレル(23分)<警告>[F]パトリク・クリマラ(11分)、フルボイェ・バベツ(49分)[神]永戸勝也(27分)、郷家友太(59分)、佐々木大樹(83分)主審:モハンメド・アルホイシ└神戸が敵地韓国ソウルで先勝!守護神前川PKストップなどで前半の1点を守り切る