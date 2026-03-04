[3.4 ACLE決勝T1回戦第1戦 FCソウル0-1神戸 ソウル]AFCチャンピオンズリーグエリートの決勝トーナメント1回戦第1戦で、ヴィッセル神戸は敵地でFCソウルと対戦し、1-0で勝利した。神戸のホームで行う第2戦は11日に行う。神戸とFCソウルはリーグステージ第7節(2月10日)でも対戦。この時は神戸のホームで対戦したが、神戸がFW武藤嘉紀とDF酒井高徳のゴールで2-0で勝利している。そしてこの日も神戸が前半のうちにリードを奪うこ