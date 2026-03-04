サガン鳥栖は4日、ノロエスチ(ブラジル)へ期限付き移籍していたMFクリスティアーノ(26)が、同クラブへ完全移籍することを発表した。ブラジル出身のクリスティアーノは2025年に鳥栖へ加入。負傷の影響もあって公式戦の出場がなく、今年1月にノロエスチへ期限付き移籍していた。以下、クラブ発表プロフィール●MFクリスティアーノ(CRISTIANO)■生年月日2000年2月22日(26歳)■出身地ブラジル■国籍ブラジル■身長/体重175cm/75kg