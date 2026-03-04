ベセント米財務長官【ワシントン共同】ベセント米財務長官は4日、連邦最高裁が違法との判決を出した「相互関税」の代わりに導入した日本など各国・地域への10％関税について、今週中にも15％に引き上げる考えを示した。CNBCテレビのインタビューで語った。代替関税が根拠とする通商法122条は「巨額かつ深刻な国際収支の赤字」に対処するために、最大15％の関税を150日間、課すことができると定めている。