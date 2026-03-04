◆オープン戦オリックス２―０広島（４日・京セラドーム大阪）オリックスの新外国人・ジェリー（前ジャイアンツ）が、京セラＤのマウンドで仁王立ちした。両軍無得点の６回から２番手で登板し、４回１安打無失点、４奪三振。“本拠地初登板”で好発進を決め、「やっとこの大歓声の中で投げられて、とてもうれしいよ」と頬を緩ませた。メジャー経験者の中では、史上最長身の２１３センチ右腕。８回１死二塁、１２球団で最小と