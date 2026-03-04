女優の黒島結菜が４日、都内でオムニバス企画「ＧＥＭＮＩＢＵＳｖｏｌ．２」（６日公開）の製作発表会見に出席した。映画配給会社・東宝の若手社員による才能発掘プロジェクトとして、若手映画監督が短編オムニバス映画を製作。黒島は「ＹｏｕＣａｎｎｏｔＢｅＳｅｒｉｏｕｓ！」（大川五月監督）に出演する。広告代理店で働く３０代独身の彼女に予想外の妊娠が判明し、人生の選択に悩む等身大の娘を演じる。女性の