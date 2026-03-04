aikoが、47枚目のシングル「Cry High Fly」（1月14日リリース）のミュージックビデオを公開した。本作は、元日に公開された『aiko new year movie 2026』と同じく川崎競馬場で撮影されている。ダートコース内にある芝生広場に建てられた特設ステージで、aikoはバンドメンバーとともにライブを思わせるパフォーマンスを披露。巨大なパラボラハロゲン照明を含む約30台のライトと、幅72m・高さ16mの超巨大ビジョンを背に撮影が行われ