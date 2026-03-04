大相撲春場所（３月８日・エディオンアリーナ大阪）に向け霧島が堺市にある荒汐部屋に出稽古した。元大関・御嶽海（出羽海）を寄り切るなど１３番。だが４勝にとどまり「体がだるかった。でもそれは言い訳」になると不完全燃焼。特に大関・安青錦（安治川）とは４戦全敗。それでも簡単には敗れず、「最後の４番はしっかり出来た。ケガなく終われたことが一番」とうなずいた。出稽古はこの日で最後。今後は音羽山部屋で調整する