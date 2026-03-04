１２月に第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）が、最新ショットを公開した。４日に自身のＳＮＳを更新した蜂谷は、インスタグラムに「乳児湿疹も落ち着いてきたチビバーグ酷くなる前にお薬塗って良かった！」と書き始め、次男を抱えて鏡越しに撮影したショットをアップ。続けて「少しずつお家に弟がいることになれてきた、兄バーグたまにお世話しようとしてくれて母、