3月4日(水)に発売される『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDのリリースを記念して、ウェンディーズ・ ファーストキッチンとファーストキッチン（競馬場店を除く）でコラボキャンペーンが開催されることが決定した。発表が行なわれたのは、先ほどプレミア公開されたYouTube特番『ノフのムナ騒ぎ in ももクロYouTube ch』にて。本コラボでは、ももクロをイメージした「こ