WBCが明日開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。日本と同じプールCで戦うオーストラリア代表は、東京・府中で事前合宿を行った。現役時代は中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービッド・ニルソン監督が、コンビニを訪れる様子をWBCを独占中継する「Netflix」公式YouTubeが公開した。府中キャンプでWBCに備える豪州代表。2000年に中日に在籍していたニルソン監督は、ユニホーム姿のまま