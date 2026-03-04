◆オープン戦日本ハム２―０西武（４日・エスコン）日本ハムの今川優馬外野手が、１軍生き残りを強烈にアピールする一発を放った。１軍帯同が決まっているのは、４、５日の西武戦（エスコン）だけ。「３ホームランぐらい打てば、この後も帯同できるかなと（林）ヘッドコーチと笑いながら話し合ったりしてた」と猛アピールが必要な状況に、「命懸けて頑張ります」と臨んだ試合だった。しかし３、５回に走者得点圏で迎えた打