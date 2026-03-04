４日、会議で発言する趙楽際・全人代常務委員会委員長。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京3月4日】中国で5日開幕する第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は、北京の人民大会堂で4日、予備会議を開いた。趙楽際（ちょう・らくさい）全人代常務委員会委員長が会議を主宰した。