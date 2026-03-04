４日、北京で開かれた第１４期全人代第４回会議主席団の第１次会議。（北京＝新華社記者／丁海濤）【新華社北京3月4日】中国で5日開幕する第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の主席団（議長団）は、北京の人民大会堂で4日、第1次会議を開いた。趙楽際（ちょう・らくさい）全人代常務委員会委員長が会議を主宰した。‘