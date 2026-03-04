アメリカのヘグセス国防長官は、イランの軍艦を魚雷で攻撃し、沈没させたと明らかにしました。アメリカのヘグセス国防長官は4日、会見で、インド洋でイランの軍艦を魚雷で攻撃し、沈没させたと明らかにしました。これに先立ちロイター通信などは、スリランカ沖の公海上で4日、およそ180人が乗ったイラン海軍のフリゲート艦が沈没したと報じていました。イランの乗組員およそ100人が行方不明になっているとの情報もありますが、スリ