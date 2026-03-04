◇オープン戦日本ハム2―0西武（2026年3月4日エスコンF）日本ハムの加藤貴之投手（33）が6回から登板し、4回4安打無失点。「緊張感ある中で良かったかなと思います。どんどん打ってもらって野手に取ってもらうピッチングスタイルを今日も出せたかな」と、うなずいた。沖縄・名護キャンプでは握り方を変えた新フォークの習得に挑戦。「実戦で投げてみないと反応は分からないと思うので」と語っていた。この日、新球のお