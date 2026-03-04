ペンタゴンで記者会見するピート・ヘグゼス米国防長官＝4日、ワシントン（AP＝共同）【エルサレム、ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は4日、記者会見し、米潜水艦がインド洋の公海上でイラン軍艦を魚雷によって撃沈させたと明らかにした。スリランカ政府などによると、乗組員180人のうち約80人の遺体が収容された。米イランの交戦地域が拡大し、戦闘が激化している。国営イラン通信によると、米国とイスラエルの攻撃によるイ