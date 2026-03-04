IAEA＝国際原子力機関は、イラン中部・イスファハンの核施設の近くで、新たに建物2棟の損傷を確認したと発表しました。放射性物質放出のリスクはないとしています。IAEAは4日、最新の衛星画像の分析の結果、イラン中部・イスファハンにある核施設近くで建物2棟の損傷を新たに確認したと発表しました。中部・ナタンズにある核施設の入り口建物でも、最近生じた損傷がすでに確認されています。IAEAは、核物質を保管する施設への直接