◇オープン戦中日1―3DeNA（2026年3月4日横浜）中日のドラフト2位・桜井頼之介（22＝東北福祉大）が、またも好投を披露した。同1位・中西聖輝（青学大）の後を受けて5回からマウンドへ。150キロ前後の直球には力があり、4イニングをわずか1安打で無失点に抑え「ゼロで終われたのは良かった」と表情を緩めた。7回まで3イニング連続で3者凡退。8回は安打と四死球で2死満塁としたが、「ピンチになっても物おじしなかった