一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を3月4日正午から5日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間、8月12日から15日までのお盆期間は対象外となる。対象ホテルと1名素泊まりの料金一例は、ニューオータニイン札幌が6,005円から、ホテルグローバルビュー函館が5,158円から、品川プリンスホテルが11,262円から、ホテルニューオータニが35,1