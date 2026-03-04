お笑いタレント狩野英孝（44）が、4日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、花粉症との闘いについて語った。この日のテーマは花粉症。狩野は「12月と1月以外、全部花粉症です。基本的にアレルギー体質で」と、重度の症状であることを明かした。MCの明石家さんまからは「祈とうも効かない？」といじり気味の質問が。狩野は「関係ないです。ご祈とうで花粉は払えないです。逆に舞っちゃうかもし