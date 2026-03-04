ドラゴンゲートのシュン・スカイウォーカー率いるユニット「サイパトラ」と極悪軍「我蛇髑髏」の抗争が激化している。４日の横浜大会でシュンはサイパトラのエル・シエロ、帆希と組んで『ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ』の豹＆Ｂｅｎ―Ｋ＆Ｒｉｉｉｔａと激突した。試合は３人全員がアルゼンチンバックブリーカーで担ぎ上げられるなどピンチの場面もあったが、豹にトラースキックを決めると、帆希がＲｉｉｔａを仕留めにかかる。しか