◆オープン戦ソフトバンク１―３ヤクルト（４日・みずほペイペイ）ソフトバンク・大津亮介投手が２番手で５回から登板して、３回を１安打無失点。握りを変えて、曲がりを小さくしたスライダーにも手応えをつかんだ。昨季はシーズン後半に先発ローテに定着して、６勝２敗、防御率１・９２。今季は開幕からローテ入りを目指している。「ローテーションは絶対に外せないと思わせたいので、結果で示そうと思っています」と意気込