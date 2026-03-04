テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが侍ジャパンの帽子を被った姿を公開した。４日にインスタグラムで「大変恐縮ではありますが近頃は連日“侍”をやらせてもろてます…！」とつづり、大きな「Ｊ」という文字が入った侍ジャパンの帽子を被るショットをアップした。「ハートがついてる侍帽子お気に入り」と明かし、「毎日のニュースでワクワクが募りますね〜」と締めた。この投稿には「楽しみですね！」「ズキューン」「侍道を突