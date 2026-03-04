「オリックス２−０広島」（４日、京セラドーム大阪）オリックスの長身２１３センチの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２９）が小気味いい投球で４回１安打無失点の好投。上々の本拠地デビューで“来日初白星”もゲットした。ジェリーは「効率的なアウトの取り方ができた。マウンドでいる時間を短くしようと心がけている」と振り返り、ＮＰＢ史上最小身長１６３センチの勝田を一飛に打ち取った対戦にも「高い、低いはある