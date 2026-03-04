４日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」は「持ち家ＶＳ賃貸結局どっちが得なのか大激論」が放送された。女優・中田クルミ（３４）が登場。持ち家派だとして「好き放題、改造できる」と、洋室の白壁にオシャレな絵画が並んでいる自宅を紹介し、白壁は黄色だった壁を自分で塗り替えたことも明かした。廊下の壁も塗り替え、キッチンのタイルも自分で替えたと明かした。夫は２０２２年に１８歳差で結婚した浅野忠信。番組で