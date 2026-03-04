「プロレス・新日本」（４日、後楽園ホール）春恒例のトーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」が開幕し、初出場した東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）は１回戦でドン・ファレ（４４）と対戦したが、悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入によって袋だたきに遭い、フォール負けした。シングル初黒星を喫した２月１１日大阪大会以来３週間ぶりの実戦リングだったが、屈辱の２連敗