トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」では、「夢みるブラⓇ DeepV」シリーズの新作＜My Blossom Bouquet＞を、2026年2月12日（木）より全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアにて発売中です。春らしいカラーと華やかなデザインが魅力の新作コレクションをご紹介します♪ 春色ブーケをイメージしたデザイン フ