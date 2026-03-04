◇オープン戦広島0―2オリックス（2026年3月4日京セラD）2年連続の開幕投手が視野に入る広島の先発・森下暢仁が2番手で登板。3イニングを1安打無失点に抑え、順調な調整ぶり披露した。許した安打は5回2死での麦谷の三塁前へのバント安打のみ。1四球と制球も安定し「全球種、しっかり腕を振れたので良かった。継続してやっていきたい」と手応えを口にした。4回1死では紅林をファウル2球で追い込み、高めへの直球を見せ