「オープン戦、日本ハム２−０西武」（４日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄監督はこの日試合前のメンバー表交換で、対戦相手の監督との恒例行事となっていたハイタッチを“封印”した。対戦相手の西武・西口監督とは握手で終わっていた。本拠地・エスコンフィールドでの初戦となったこの日は達、加藤の完封リレーで勝利した。試合後、ハイタッチしなかったことについて問われた指揮官は「今年はもう握手でいいかなと思