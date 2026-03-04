東京高裁が旧統一教会に解散を命じたことを受け、教団の財産などを処分する「清算手続き」を行うために選任された清算人がさきほど会見を開きました。東京高裁はきょう、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外見当たらない」として、旧統一教会に解散を命じました。高裁の決定を受けて、教団の財産などを処分する「清算手続き」が本格的に始まります。この手続きを行う清算人に選任された伊藤尚