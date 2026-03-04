私はユウコ、40歳。娘のリナは小6で、今は中学受験のラストスパートです！しかし……お隣の敷地で夜にバスケの練習をされるようになり、音と振動が家の中まで響くように。お隣に「夜はやめてほしい」と伝えたところ、その日はやめてくれました。ところが翌日になったらまたバスケの練習が始まります。見かねたご近所がとうとう警察まで呼んだのです！なのに翌日にはまた夜、外からドリブル音が。私は途方に暮れてしまいました