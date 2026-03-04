静岡県三島市の飲食店で居合わせた人に防犯スプレーを噴霧し、けがをさせたとして、横浜市に住む70代の無職の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、横浜市西区みなとみらいに住む無職の男（76）です。 警察によりますと、男は3月4日午後3時頃、三島市の飲食店で、市内の40代の男性会社役員に防犯スプレーを噴射し、けがをさせた疑いが持たれています。詳しいけがの程度は分かっていません