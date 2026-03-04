◇オープン戦オリックス2―0広島（2026年3月4日京セラD）先発を務めたオリックス・山下が5回3安打無失点と力投。最速155キロを計測し、四死球ゼロと開幕に向けて順調な調整ぶりを披露した。「課題もかなり明確になってきている。（球速も）どんどん上げていきたいですね」今春はここまで実戦計9回2/3で無失点を継続。「いつ指名されてもいいように準備していくだけ」と開幕投手の座へ、改めて強い決意を示した。岸田