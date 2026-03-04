“新しい新潟の発見”をテーマに、新潟伊勢丹が百貨店独自の視点で県産の食や工芸品の魅力を掘り起こし発信する『NIIGATA越品』。プロジェクト開始から今年で10周年を迎えたことを記念したイベントが3月4日、始まりました。会場には日本酒のほか、イチゴを使ったスイーツ、手作りソーセージなど県内約40店舗による自慢の商品が集結しています。こちらは長岡市のカフェと新潟大学が共同開発した弁当。県産