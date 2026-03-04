損害保険会社が交差点での事故を防ごうと新潟県警に贈ったのは『交差点ポリス』。一体どういうものなのでしょうか。 【あいおいニッセイ同和損害保険鈴木裕一郎 新潟支店長】「交差点ポリス8枚、寄贈させていただきます」3月4日、損害保険会社から県警に贈られたのは、県警白バイ隊員の実物大の写真がプリントされた電柱幕、通称『交差点ポリス』です。その狙いは…【あいおいニッセイ同和損害保険鈴木裕一郎 新潟支店長】「