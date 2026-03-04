日本野球機構（NPB）は4日、今季から3地区制となるファーム公式戦の月間MVP賞をSMBC信託銀行（本社・東京都千代田区）が協賛すると発表した。各地区から1人ずつが毎月選ばれ、表彰される。今季は東地区が楽天、オイシックス、ヤクルト、ロッテ、日本ハムの5球団、中地区は西武、巨人、DeNA、ハヤテ、中日の5球団、西地区はオリックス、阪神、広島、ソフトバンクの4球団で構成される。ファームの公式戦は14日に7試合で開幕