近畿大学が新潟県糸魚川市の海洋高校などの協力を得て、“白身のトロ”と称される高級魚・ノドグロの完全養殖に成功したというニュースを2月にお伝えしましたが、東京と大阪の店舗で今、養殖のノドグロが期間限定で提供されています。火にかけられ、脂があふれだすこの魚は“白身のトロ”とも称される高級魚・ノドグロ。実はこのノドグロ、技術的に難しいとされてきた“養殖もの”なのです。【近畿大学水産研究所家戸敬太